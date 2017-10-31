Лаврентьев: ситуация в Идлибе осложняется действиями "Джебхат ан-Нусры"

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. На седьмом раунде переговоров в Астане обсуждалась зона деэскалации в районе Идлиба и размещение там наблюдателей, ситуация осложняется действиями террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, заявил во вторник глава российской делегации на астанинских переговорах Александр Лаврентьев.
По словам Лаврентьева, существует ряд сложностей на местах, обусловленных тем, что в районе Идлиба "до сих пор сосредоточены и действуют очень много различных радикальных группировок — прежде всего "Джебхат ан-Нусра"*.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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