Лаврентьев: ситуация в Идлибе осложняется действиями "Джебхат ан-Нусры"

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. На седьмом раунде переговоров в Астане обсуждалась зона деэскалации в районе Идлиба и размещение там наблюдателей, ситуация осложняется действиями террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, заявил во вторник глава российской делегации на астанинских переговорах Александр Лаврентьев.

"Сегодня, действительно, мы обсуждали вопрос по этой важной зоне деэскалации в районе Идлиба. Он наиболее сложный, потому что до сих пор там не выставлены окончательно наблюдательные пункты турецких ВС, а также иранские наблюдательные пункты и, в том числе, российская военная полиция", — сказал он на пресс-конференции.

По словам Лаврентьева, существует ряд сложностей на местах, обусловленных тем, что в районе Идлиба "до сих пор сосредоточены и действуют очень много различных радикальных группировок — прежде всего "Джебхат ан-Нусра"*.

*Террористическая организация, запрещенная в России.

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