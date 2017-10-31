В зонах деэскалации действуют крупные группы террористов, заявил Лаврентьев

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. В зонах деэскалации в Сирии все ещё действуют разрозненные, но крупные группы террористов, гаранты вырабатывают меры для защиты населения, заявил спецпосланник президента РФ по Сирии, глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

"Конечно же, следует отметить, что в этих зонах по-прежнему действуют, хоть и разрозненные, но достаточно еще крупные группы радикальных террористических организаций, которые мешают налаживанию мирного процесса в этих зонах, которые используют территории, порой подконтрольные умеренным вооруженным группировкам, для обстрела правительственных войск, чем вызывают, естественно, ответную огневую реакцию. Это все, естественно, несколько комкает этот процесс. Но мы сейчас стараемся выработать механизм реагирования на такие действия, чтобы обезопасить мирное население в районах деэскалации", — сказал он.

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