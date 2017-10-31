Делегация сирийской оппозиции сомневается в целях Конгресса нацдиалога

Отель Rixos President в Астане во время проведения мирных переговоров по Сирии. 30 октября 2017

Отель Rixos President в Астане во время проведения мирных переговоров по Сирии. 30 октября 2017

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Делегация оппозиции Сирии в Астане сомневается в целях Конгресса национального диалога, заявил представитель делегации вооруженной сирийской оппозиции в Астане Яхья аль-Ариди.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

"Мы очень обеспокоены ситуацией, которая обозначена", — сказал он.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек. Переговоры по урегулированию проходят на площадках Астаны и Женевы.

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