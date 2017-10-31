Дамаск готов принять участие в конгрессе национального диалога Сирии в Сочи

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Дамаск считает своевременным проведение конгресса национального диалога Сирии, готов принять в нем участие, заявил сирийский постпред при ООН Башар Джаафари.

"Мы думаем, что сейчас правильный момент, чтобы провести такой конгресс. И мы готовы участвовать в нем", — сказал он на пресс-конференции в Астане.

По его словам, сначала предполагалось, что конгресс пройдет в Сирии. "Но мы реалисты и соотносим свои действия с ситуацией", — подчеркнул Джаафари.

Он пояснил, что многие группы оппозиции могут не приехать в Сирию. "После долгих переговоров с российской стороной мы решили провести это мероприятие в Российской Федерации", — отметил дипломат.

Первый конгресс национального диалога Сирии состоится 18 ноября в Сочи, сообщил ранее источник РИА Новости, близкий к переговорам "Астана-7".

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>