Более тридцати организаций были приглашены на конгресс в Сочи по Сирии

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости. МИД России опубликовал список из 33 организаций, приглашенных для участия в Конгрессе национального диалога Сирии в Сочи 18 ноября, среди них Высший комитет по переговорам и несколько курдских групп.

Конгресс национального диалога Сирии, с инициативой проведения которого выступил на форуме "Валдай" президент России Владимир Путин, пройдет в Сочи 18 ноября.

Среди приглашенных организаций: "Народный фронт за освобождение и перемены", "Национальный координационный комитет за демократические перемены", Партия народа, "Народная воля", Сирийская национальная партия молодежи за справедливость и развитие, Партия солидарности (Тадамун), партия "Национальный конгресс во имя светской Сирии", политическое движение "Альтернатива для Сирии", "Высший комитет по переговорам", движение "Камх", "Южный фронт" ССА, партия "Сирийский национальный совет", "Национальная коалиция революционных сил и оппозиции" (СНКРСО) и партия "Демократический союз".

Кроме того, приглашены Демократическая партия Сирийского Курдистана (Курдский демократический союз), Партия сирийского союза, "Курдский национальный совет", движение "Вместе за демократическую свободную Сирию", партия "За строительство сирийского государства", Сирийская демократическая народная партия, партия "Сирия-родина", партия "Национальная конференция", партия арабского социалистического возрождения "Баас" (Возрождение, или третий путь для Сирии).

Среди приглашенных, говорится в сообщении МИД РФ, Социал-демократическая партия, "Путь мирных преобразований", "Молодежь сирийской отчизны", "Сирийское национальное демократическое объединение", Сирийская социальная националистическая партия, левоцентристское демократическое объединение ассирийцев "Партия Мтакаса", партия "Арабский демократический союз", объединение "Арабский социалистический союз" и Партия социалистов-юнионистов.

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