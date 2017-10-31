Минобороны России рассказало о пусках ракет "Калибр" в Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Подлодка "Великий Новгород" за 2 месяца провела 4 залповых пуска "Калибрами" по объектам террористов в Сирии на дальности от 350 до 700 километров, сообщает Минобороны РФ.

"В течение последних двух месяцев с момента вхождения в состав постоянно-действующей группировки ВМФ в Средиземном море подводная лодка "Великий Новгород" провела четыре залповых пуска высокоточными крылатыми ракетами "Калибр" по объектам террористических группировок на дальности от 350 до 700 километров", — говорится в сообщении.