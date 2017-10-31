Сирийская оппозиция рассказала о вопросе по заключенным на "Астане-7"

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Представитель делегации вооруженной оппозиции Сирии на переговорах в Астане Яхъя аль-Ариди заявил об отсутствии прогресса по вопросу заключенных на седьмом раунде переговоров по межсирийской проблематике.

"Обсуждения документа по вопросу заключенных продолжаются. На данный момент по этому вопросу никакого продвижения достигнуто не было. Российская делегация прикладывает усилия по данному вопросу, но Иран чинит препятствия этому", — заявил аль-Ариди журналистам.

"Делегация вооруженной оппозиции приехала в Астану, имея в приоритетах проблемы заключенных, а также нарушения в зонах деэскалации в Сирии и несоблюдение (режима прекращения огня — ред.) сторонами, гарантами которых выступает РФ — властями Сирии и иранскими формированиями", — заявил представитель делегации.

В Астане в минувший понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.

По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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