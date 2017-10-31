Лаврентьев: зоны деэскалации создают условия для урегулирования в Сирии

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане.

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане.

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Создание зон деэскалации в Сирии помогает создать условия для перехода к политическому урегулированию конфликта в Сирии, считает глава российской делегации на переговорах в Астане Александр Лаврентьев.

Во вторник руководители делегаций, участвующих в переговорах по урегулированию сирийского конфликта в Астане, встретились с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым.

"Зоны деэскалации значительно помогли стабилизировать ситуацию в стране и создать условия для постепенного перехода к процессу политического урегулирования. В рамках астанинского процесса мы стараемся обеспечить четкое соблюдение режима прекращения боевых действий", — сказал Лаврентьев, которого цитирует пресс-служба президента Казахстана.

Глава российской делегации выразил признательность за возможность обсудить промежуточные итоги переговоров по Сирии и рассказал о ходе выработки отдельных механизмов урегулирования, а также подчеркнул необходимость налаживания политического диалога по дальнейшему разрешению конфликта.

Глава делегации Турции Онал Седат отметил особую значимость переговоров в Астане и выразил благодарность главе Казахстана за вклад в решение данного вопроса. Глава делегации Ирана Хусейн Джабери Ансари акцентировал внимание на необходимости продолжения борьбы с терроризмом и принятия мер по снижению напряженности в регионе.

По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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