Назарбаев подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководителями делегаций, участвующих в переговорах по урегулированию сирийского кризиса в Астане, подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в этой стране, сообщила пресс-служба главы государства.

Во встрече приняли участие главы делегаций России — Александр Лаврентьев, Турции — Онал Седат, Ирана — Джабери Ансари, стран-наблюдателей: США — Дэвид Саттерфилд, Иордании — Уасфи Тель, а также ООН — Стругар Милош.

По информации пресс-службы, Назарбаев подчеркнул, что Астанинский процесс способствует повышению эффективности переговоров в Женеве, а также остановился на достигнутых результатах по итогам состоявшихся встреч на переговорной площадке в Астане.

"Вы решили проблему деэскалации военных действий в нескольких регионах. Выработаны дальнейшие механизмы, улучшилась гуманитарная ситуация. Важно сохранить режим прекращения огня", — сказал президент Казахстана.

Назарбаев отметил важность урегулирования конфликта в Сирии и указал на высокую заинтересованность всего мирового сообщества в решении этого вопроса.

"Ваша работа в фокусе внимания всего мира. Огромное количество погибших людей и беженцев стало уроном для всего человечества. По просьбе президентов России и Турции Казахстан предоставил площадку для переговоров в Астане, седьмой раунд которых проходит в эти дни. Все отмечают эффект данного процесса", — сказал президент Казахстана.

Назарбаев еще раз выразил признательность всем участникам переговоров за их усилия в деле установления мира в регионе. "Любые переговоры, диалог – это путь в будущее. Мы все хотим, чтобы этот вопрос решился мирно. Если не объединить усилия всех стран и не создать общую коалицию, то победить терроризм невозможно. Мы прилагаем все усилия для создания необходимых условий с целью продолжения переговоров", — сказал глава государства.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.