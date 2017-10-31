Назарбаев подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в Сирии

АСТАНА, 31 окт — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи с руководителями делегаций, участвующих в переговорах по урегулированию сирийского кризиса в Астане, подчеркнул важность сохранения режима прекращения огня в этой стране, сообщила пресс-служба главы государства.
По информации пресс-службы, Назарбаев подчеркнул, что Астанинский процесс способствует повышению эффективности переговоров в Женеве, а также остановился на достигнутых результатах по итогам состоявшихся встреч на переговорной площадке в Астане.
"Вы решили проблему деэскалации военных действий в нескольких регионах. Выработаны дальнейшие механизмы, улучшилась гуманитарная ситуация. Важно сохранить режим прекращения огня", — сказал президент Казахстана.
"Ваша работа в фокусе внимания всего мира. Огромное количество погибших людей и беженцев стало уроном для всего человечества. По просьбе президентов России и Турции Казахстан предоставил площадку для переговоров в Астане, седьмой раунд которых проходит в эти дни. Все отмечают эффект данного процесса", — сказал президент Казахстана.
Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре.