Лавров рассказал, на что нацелен конгресс национального диалога Сирии

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Конгресс национального диалога Сирии нацелен на расширение круга участников процесса урегулирования сирийского кризиса, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"В этом смысле идея созыва Конгресса народов Сирии или конгресса национального диалога нацелена на то, чтобы опять-таки сделать следующий шаг в расширении круга сирийских участников процесса урегулирования. Ровно этого требует резолюция СБ ООН 2254, где говорится, что необходимо обеспечить инклюзивный характер переговоров между правительством и всем спектром оппозиции, всем спектром политических и этноконфессиональных групп Сирии", — заявил Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Суринама.