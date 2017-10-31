Россия зафиксировала за сутки три нарушения в Сирии, Турция - два

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки три нарушения режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 3 случая стрельбы в провинции Алеппо. Турецкой частью представительства зафиксировано 2 нарушения в провинциях: Хама – 1, Дамаск – 1", — говорится в сообщении.

Большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джабхат ан-Нусра"* и ИГ*.

Уточняется, что в течение дня Центром по примирению враждующих сторон в САР гуманитарные акции не проводились. Всего проведено 1663 гуманитарных акций. Общий вес доставленного гуманитарного груза – 2269,9 тонны.

По линии ООН обеспечена безопасность прохождения трех гуманитарных конвоев: в населенный пункт Кафер Батна провинции Дамаск в составе 40 грузовиков (медикаменты, продукты питания, хоз. принадлежности), общий вес – 215 тонны, в населенный пункт Телль-Гехаб провинции Деръа в составе 4 рефрижераторов (продукты питания, хозпринадлежности), общий вес – 28 тонны, населенный пункт Эт-Тайба провинции Деръа в составе 18 рефрижераторов (продукты питания, хозпринадлежности), общий вес – 108 тонны. Медицинская помощь в течение суток оказана 141 жителю. Всего медицинская помощь оказывалась 62457 жителям.

В течение суток соглашения о присоединении населенных пунктов к режиму прекращения боевых действий не подписывались. Количество населенных пунктов, присоединившихся к процессу примирения, не изменилось – 2261.

Продолжаются переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий с отрядами вооруженной оппозиции в провинциях Алеппо, Хама, Хомс, Дамаск и Эль-Кунейтра. Количество вооруженных формирований, заявивших о своей приверженности к принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, не изменилось – 234.

* Террористическая организация, запрещена в России