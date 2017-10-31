Российские военные обеспечили доставку гумпомощи от ООН в Восточную Гуту

ЛАТАКИЯ (Сирия), 31 окт – РИА Новости. Российские военные обеспечили доставку гуманитарной помощи от ООН и Сирийского арабского Красного полумесяца в пригород Дамаска Восточная Гута, где создана зона деэскалации.

Восточная Гута не контролируется правительством Сирии, здесь находятся несколько группировок вооруженной оппозиции. В этом районе действует режим прекращения огня. В Восточную Гуту стабильно доставляется гуманитарная помощь от России, правительства Сирии и ООН. Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) ведут переговоры по доставке грузов, безопасность прохождения конвоев обеспечивает российская военная полиция.

В этот раз в пригород на 53 грузовиках доставили 365 тонн продуктов питания и медикаментов — по оценке ООН, для 40 тысяч человек в населенных пунктах Кафр-Батна и Сакбу.

Как сообщил журналистам водитель одного из грузовиков Аднан Сулемайни, в последнее время он стал часто выходить в такие рейсы.

"Я с таким конвоем еду уже шестой или седьмой раз. И до меня много было. Возим много куда, но в основном в Восточную Гуту. Когда здесь появились русские и их КПП, стало намного проще. Мы теперь заезжаем сюда без проблем, а ваши солдаты обеспечивают нашу безопасность", — сказал он.

По словам представителя ЦПВС Юрия Климова, этот конвой планировался в связи с договоренностями, достигнутыми с оппозицией еще в августе.

"Вот сейчас они разрешили правительству провести этот гуманитарный конвой. Россия выполняет обязательства гаранта астанинского процесса, и офицеры ЦПВС оказывают содействие в проводке гуманитарных конвоев и в контроле захода на территорию Восточной Гуты", — пояснил он журналистам.

Климов отметил, что этот конвой отличается тем, что проходит через территорию, подконтрольную группировке "Джейш аль-Ислам". Он добавил, что "договоренности тоже достигнуты, потому что идет взаимодействие комитета по примирению Восточной Гуты, в который входят представители оппозиции".

"У нас есть договоренность в трехсторонней организации — ООН, России и сирийского правительства, что Сирийский арабский Красный полумесяц, который организует завоз этой гуманитарной помощи, докладывает, куда этот груз приходит. Поэтому, думаю, что до населения этот груз дойдет", — отметил представитель ЦПВС.

В понедельник на переговорах в Астане спецпредставитель президента России по Сирии Александр Лаврентьев охарактеризовал ситуацию в Восточной Гуте как удовлетворительную. По его словам, "гуманитарная помощь поступает, правительственные силы здесь не чинят никаких препятствий доставке гуманитарной помощи по линии ООН".

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

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