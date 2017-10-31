Глава МИД Казахстана обсудил с помощником Тиллерсона ситуацию в Сирии

АЛМА-АТА, 31 окт – РИА Новости. Министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов принял помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвида Саттерфилда, прибывшего в Казахстан для участия в астанинских переговорах по Сирии в качестве наблюдателя, сообщила пресс-служба казахстанского внешнеполитического ведомства.
По данным пресс-службы, сторонами было отмечено поступательное развитие стратегического партнерства между Казахстаном и США. "Внешнеполитические ведомства двух стран продолжат тесное взаимодействие по реализации договоренностей, достигнутых в ходе телефонного разговора между президентами Нурсултаном Назарбаевым и Дональдом Трампом в сентябре этого года", — отмечается в сообщении.
В Астане в понедельник начался седьмой раунд переговоров по Сирии. Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.
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