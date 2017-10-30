Гуманитарный конвой ООН и Красного Полумесяца добрался в Восточную Гуту

ЖЕНЕВА, 30 окт — РИА Новости. Гуманитарный конвой ООН и Сирийского арабского Красного Полумесяца в понедельник направлен в район Восточной Гуты и добрался до места назначения, сообщили РИА Новости в Управлении Верховного комиссара ООН по гуманитарным вопросам.
Конвой из 53 машин должен доставить продовольствие и медикаменты в населенные пункты Кафр-Батна и Сакбу.
Как сообщили источники РИА Новости, связанные с организацией конвоя, в Кафр-Батне возникли разногласия среди находящихся там вооруженных группировок в отношении места разгрузки. В настоящее время ООН ведет интенсивные переговоры, пытаясь определить место, которое бы всех устроило.
Последний раз гуманитарный конвой в ряд населенных пунктов в Восточной Гуте был направлен 23 сентября.
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