Лаврентьев назвал возможные места проведения Конгресса сирийского народа

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

Спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев на международной встрече по сирийскому урегулированию в Астане

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Варианты места проведения конгресса национального диалога Сирии самые разные, в том числе на территории России, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Ранее знакомый с ситуацией источник заявил РИА Новости, что Конгресс сирийского народа может пройти в Сочи в середине ноября, в нем могут принять участие более тысячи человек. Как ожидается, конгресс обсудит будущее сирийской конституции, может запустить работу над ней, отметил источник.

"В отношении места проведения пока пояснений не дам. Варианты рассматриваются разные. Да, было озвучено в СМИ, что конгресс может пройти на нашей военной авиабазе Хмеймим. Первоначально этот вариант рассматривался с точки зрения обеспечения безопасности всех приглашенных, в том числе из числа вооруженной оппозиции", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов после первого дня 7-го раунда переговоров по Сирии в Астане.

"Но в настоящее время рассматриваются другие варианты, в том числе на территории Российской Федерации", — добавил он.

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