Лаврентьев назвал возможные места проведения Конгресса сирийского народа

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Варианты места проведения конгресса национального диалога Сирии самые разные, в том числе на территории России, сообщил журналистам спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.
"В отношении места проведения пока пояснений не дам. Варианты рассматриваются разные. Да, было озвучено в СМИ, что конгресс может пройти на нашей военной авиабазе Хмеймим. Первоначально этот вариант рассматривался с точки зрения обеспечения безопасности всех приглашенных, в том числе из числа вооруженной оппозиции", — сказал Лаврентьев, отвечая на вопросы журналистов после первого дня 7-го раунда переговоров по Сирии в Астане.
"Но в настоящее время рассматриваются другие варианты, в том числе на территории Российской Федерации", — добавил он.
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