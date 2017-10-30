Лавров и Зариф обсудили координацию действий в Сирии

Встреча глав МИД России, Ирана и Сирии С. Лаврова, М. Зарифа и В. Муаллема. Архивное фото

Встреча глав МИД России, Ирана и Сирии С. Лаврова, М. Зарифа и В. Муаллема. Архивное фото

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, стороны обсудили координацию действий по урегулированию ситуации в Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

В Астане в эти дни проходит очередной раунд международной встречи по Сирии.

"Министры обсудили вопросы, касающиеся дальнейшей координации действий в интересах успешного продвижения Астанинского процесса по политическому урегулированию в Сирии", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.