Лавров и Зариф обсудили координацию действий в Сирии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров провел телефонный разговор с иранским коллегой Мохаммадом Джавадом Зарифом, стороны обсудили координацию действий по урегулированию ситуации в Сирии, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
В Астане в эти дни проходит очередной раунд международной встречи по Сирии.
"Министры обсудили вопросы, касающиеся дальнейшей координации действий в интересах успешного продвижения Астанинского процесса по политическому урегулированию в Сирии", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
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