Лаврентьев назвал ситуацию в Восточной Гуте удовлетворительной

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. В целом ситуацию в Восточной Гуте в Сирии можно охарактеризовать как удовлетворительную, гуманитарная помощь поступает, заявил спецпредставитель президента РФ по САР Александр Лаврентьев.

"Ситуация в Восточной Гуте в целом можно охарактеризовать как удовлетворительную, гуманитарная помощь поступает, правительственные силы здесь не чинят никаких препятствий доставке гуманитарной помощи по линии ООН", — сказал Лаврентьев.

"Конечно, присутствуют некие осложнения в ситуации, связанные с провокациями со стороны все еще дислоцирующихся в Восточной Гуте отдельных подразделений и "Джебхат ан-Нусры"*, и даже некоторых представителей ДАИШ*. С ними справиться пока не удается, борьба будет продолжена", — подчеркнул он.

*Террористические организации, запрещенные в России

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