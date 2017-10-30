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Война в Сирии
Война в Сирии

С войной в Сирии надо покончить, заявил президент Греции

13:3330.10.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрезидент Греческой Республики Прокопис Павлопулос. Архивное фотоПрезидент Греческой Республики Прокопис Павлопулос. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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АФИНЫ, 30 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. С терроризмом и войной на Ближнем Востоке должно быть покончено, беженцы должны вернуться в свои дома, заявил президент Греции Прокопис Павлопулос, открывая в Афинах международную конференцию "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке".

Вид Рима, Италия. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Вильф
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Павлопулос назвал "террористическим варварством" то, что творит на Ближнем Востоке, в Сирии и Ираке террористическая организация "Исламское государство"*. По его словам, это привело к небывалому потоку беженцев.

"Война в Сирии должна быть закончена. Должно быть покончено с такой ситуацией. Второе – беженцы должны вернуться в свои жилища. И должны быть обеспечены их права. Должно быть осуждено террористическое варварство ИГИЛ*", — сказал президент Греции.

"Третье – должны быть защищены святыни этого региона. Весь регион Ближнего Востока является перекрестком религий. Здесь много памятников истории, и разрушенные должны быть восстановлены", — сказал Павлопулос.

Недостаток культуры

Он отметил, что на Ближнем Востоке речь не идёт о столкновении цивилизаций, культур.

Российские военные в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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"Настоящая цивилизация не может вступать в такие столкновения. То, что происходит на Ближнем Востоке, это не результат столкновения культур и цивилизаций. Это недостаток культуры и гуманности. Мы должны восстановить цивилизации, которая родилась в этом благословенном регионе. Диалог – это лучший способ", — сказал президент.

Глава МИД Греции Никос Котзиас отметил, что войны, которые начинаются во имя прав человека, разрушают человеческие жизни.

"Наше министерство в отношении войны в Ираке и в Сирии отмечает два интересных момента. Первый — одни люди решают вести войны, а другие платят. Одни бомбардируют, а другие становятся жертвами, беженцами", — сказал министр.

Жители населенного пункта Каукаб в Сирии во время раздачи российской гуманитарной помощи. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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"Второе, и более важное. Прежде, чем защищать права человека, надо сохранить человеческие жизни. Без жизни человека не могут существовать права человека", — добавил глава МИД.

Котзиас отметил, что в регионе Средиземноморья и Ближнего Востока родились многие цивилизации, а терроризм направлен против всех религий и всех цивилизаций.

"История показывает – преступления против человечества не должны быть прощены", — заявил министр.

Котзиас также подверг критике международные организации.

Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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"ООН делает определенные усилия, но она еще не приняла и не сформировала общий план. Гораздо более проблематичным является ЕС. Тема прав человека занимает все больше и больше внимания ЕС. Только это, как правило, касается лишь некоторых избранных государств и отдельных конкретных людей и меньшинств, а не в целом региона и, в частности, религиозных и культурных общин. Интерес в ЕС к правам человека есть, но избежал той темы, которая интересует нас здесь", — сказал Котзиас.

Котзиас предложил внести в 2018 году специальную резолюцию в ООН и комитет по правам человека, а также представить соответствующие документы в Евросоюз.

Конференция организована министерством иностранных дел Греции, в ней участвуют религиозные лидеры, политики, ученые. Русскую православную церковь на конференции представляет митрополит Волоколамский Иларион.

Первый форум прошёл два года назад.

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