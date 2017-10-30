С войной в Сирии надо покончить, заявил президент Греции

АФИНЫ, 30 окт — РИА Новости, Геннадий Мельник. С терроризмом и войной на Ближнем Востоке должно быть покончено, беженцы должны вернуться в свои дома, заявил президент Греции Прокопис Павлопулос, открывая в Афинах международную конференцию "Религиозный и культурный плюрализм и мирное сосуществование на Ближнем Востоке".
"Война в Сирии должна быть закончена. Должно быть покончено с такой ситуацией. Второе – беженцы должны вернуться в свои жилища. И должны быть обеспечены их права. Должно быть осуждено террористическое варварство ИГИЛ*", — сказал президент Греции.
"Третье – должны быть защищены святыни этого региона. Весь регион Ближнего Востока является перекрестком религий. Здесь много памятников истории, и разрушенные должны быть восстановлены", — сказал Павлопулос.
Недостаток культуры
Он отметил, что на Ближнем Востоке речь не идёт о столкновении цивилизаций, культур.
Глава МИД Греции Никос Котзиас отметил, что войны, которые начинаются во имя прав человека, разрушают человеческие жизни.
"Наше министерство в отношении войны в Ираке и в Сирии отмечает два интересных момента. Первый — одни люди решают вести войны, а другие платят. Одни бомбардируют, а другие становятся жертвами, беженцами", — сказал министр.
Котзиас отметил, что в регионе Средиземноморья и Ближнего Востока родились многие цивилизации, а терроризм направлен против всех религий и всех цивилизаций.
"История показывает – преступления против человечества не должны быть прощены", — заявил министр.
Котзиас также подверг критике международные организации.
Котзиас предложил внести в 2018 году специальную резолюцию в ООН и комитет по правам человека, а также представить соответствующие документы в Евросоюз.
Конференция организована министерством иностранных дел Греции, в ней участвуют религиозные лидеры, политики, ученые. Русскую православную церковь на конференции представляет митрополит Волоколамский Иларион.
Первый форум прошёл два года назад.
*Террористическая организация, запрещенная в России
Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>