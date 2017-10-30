Сирии передадут 3D-модель Пальмиры на Культурном форуме в Петербурге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 окт – РИА Новости. Сирии передадут 3D-модель Пальмиры в ходе VI Международного культурного форума в Петербурге, сообщил журналистам директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

"В ходе форума Сирии будет передана 3D-модель Пальмиры, сейчас она завершена", — сказал Пиотровский.

Ранее сообщалось, что российские специалисты по результатам комплексной экспедиции Института истории материальной культуры РАН в Пальмиру в сентябре 2016 года провели аэрофотосъемку и создали 3D-модель Пальмиры, что может оказаться последней фиксацией всемирно известных архитектурных объектов древнего города. Создание 3D-модели позволяет продолжить обсуждение вопросов будущих восстановительных работ в Пальмире.

Цифровая трехмерная модель "Пальмира 3D" содержит наиболее полные и актуальные сведения о современном состоянии архитектурных и археологических объектов Пальмиры. Три участка — Долина башенных гробниц, Юго-западный некрополь и Юго-восточный некрополь — были сняты с высоты 200 метров, а центральная часть города площадью около 2 квадратных километров дополнительно снята с высоты 120 метров. Суммарная площадь съемки достигает 20 квадратных километров. Сделано более 20 тысяч аэрофотоснимков высокого разрешения. Дополнительно произведена наземная съемка трех разрушенных объектов: Храма Баал Шамина, Триумфальной арки и так называемой "колонны Зенобии". В результате получены высокоточные метрические трехмерные модели местности и объектов архитектуры.

Древние развалины Пальмиры — один из шести объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО в Сирии. Город был одним из богатейших центров древней цивилизации. После первого нападения боевиков ИГ* (террористическая группировка, запрещена в России) почти два года назад древняя Пальмира уцелела на 80%. Террористы успели уничтожить важные древние постройки, такие, как храм Бэла и Баал Шамина, Триумфальную арку и колонны в долине гробниц. Пострадали от рук террористов и здания Цитадели Салах ад-Дина и национальный музей. В середине декабря 2016 года боевики ИГ* после двухдневных непрерывных атак вновь захватили Пальмиру, вскоре древний город был освобожден, однако террористы успели нанести новые разрушения.

Шестой Международный культурный форум пройдет в Петербурге с 16 по 18 ноября. На мероприятии ожидается более 900 участников. Главной площадкой форума вновь станет Главный штаб Государственного Эрмитажа, Деловая площадка разместится в Российском этнографическом музее. Помимо этого практически все культурные учреждения города будут задействованы под мероприятия: от государственных театров до небольших арт-кластеров и музеев.

*Террористическая организация, запрещенная в России

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>