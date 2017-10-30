Боевики ИГ* после падения Ракки могут двинуться в Европу, заявили в Италии

РИМ, 30 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) после поражения в Ливии и Сирии могут попасть в Европу, используя маршруты для перевозки мигрантов, заявил национальный прокурор Италии по борьбе с мафией и терроризмом Франко Роберти.
По его словам, беспокойство вызывает феномен "фантомных высадок" на побережье Италии, которым удается избегать проверок для мигрантов — "этот канал может использоваться преступниками любого сорта". В этой связи Роберти напомнил о том, что террористы Амри и Ханаши, совершившие теракты в Берлине и Марселе, прибыли в Италию на лодках мигрантов.
"ИГ* ведет себя как мафиозное государство: получая доходы от контрабанды наркотиков, оружия, произведений искусства и мигрантов. Мафиозное государство, до победы над которым еще далеко", — заключил он.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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