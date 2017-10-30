Боевики ИГ* после падения Ракки могут двинуться в Европу, заявили в Италии

РИМ, 30 окт — РИА Новости, Александр Логунов. Боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) после поражения в Ливии и Сирии могут попасть в Европу, используя маршруты для перевозки мигрантов, заявил национальный прокурор Италии по борьбе с мафией и терроризмом Франко Роберти.

"Боевики ИГ*, рассеянные после поражения сначала в Ливии, а затем и в Сирии могут извлечь выгоду из миграционных потоков, чтобы легче попасть в Европу. По этим маршрутам могут прибывать все, а значит, и террористы, особенно после недавнего падения Ракки. Это конкретная версия, хотя и неподтвержденная", — сказал он в интервью газете Il Mssaggero

По его словам, беспокойство вызывает феномен "фантомных высадок" на побережье Италии, которым удается избегать проверок для мигрантов — "этот канал может использоваться преступниками любого сорта". В этой связи Роберти напомнил о том, что террористы Амри и Ханаши, совершившие теракты в Берлине и Марселе, прибыли в Италию на лодках мигрантов.

Прокурор предположил, что ИГ* после поражения "на месте" может направить свои силы на ведение "асимметричной войны" и в том числе на совершение терактов, которые он назвал обоснованной опасностью высокого уровня.

"ИГ* ведет себя как мафиозное государство: получая доходы от контрабанды наркотиков, оружия, произведений искусства и мигрантов. Мафиозное государство, до победы над которым еще далеко", — заключил он.

Ранее сообщалось о полном освобождении Ракки от боевиков.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По оценке ООН, число жертв боевых действий в стране может насчитывать от 300 тысяч до полумиллиона человек.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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