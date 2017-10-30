В Минобороны рассказали об обстановке в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки 11 нарушений режима прекращения огня, турецкие — шесть, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны России.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 11 случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – пять, Хомс – два, Дамаск – два, Деръа – два", — говорится в бюллетене.

Турецкой частью представительства зафиксировано шесть нарушений в провинциях: Идлиб – одно, Хама – одно, Деръа – одно, Дамаск – три.

За прошедшие сутки Центр примирения провел одну гуманитарную медицинскую акцию в Алеппо.

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