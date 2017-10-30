Лаврентьев выразил надежду на прогресс в ситуации с пленными в Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Российская сторона надеется, что на нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане удастся достичь прогресса по вопросу освобождения пленных, заключенных, передачи тел погибших, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев

"Надеемся, что сейчас в ходе седьмой встречи эти вопросы будут урегулированы, по крайне мере — в определенной части, для того, чтобы продвинуть вперед именно укрепление доверия между противоборствующими сторонами", — сказал он в интервью телеканалам RT и "Россия-24".

"Мы работаем над этим достаточно активно", — добавил Лаврентьев.

Ранее о важности прогресса по этому вопросу заявили представители делегаций вооруженной сирийской оппозиции. По их словам, решение должно быть найдено как можно скорее.

В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.

Ранее МИД Казахстана сообщил, что все стороны подтвердили свое участие. Делегацию России возглавит специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Турции — заместитель министра иностранных дел Седат Онал, Ирана — заместитель министра иностранных дел Хусейн Джабери Ансари. По данным ведомства, в предстоящей встрече также примут участие делегации правительства Сирии и сирийской оппозиции, а в качестве наблюдателей — представители ООН, США и Иордании.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.

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