Лаврентьев выразил надежду на прогресс в ситуации с пленными в Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Российская сторона надеется, что на нынешнем раунде переговоров по Сирии в Астане удастся достичь прогресса по вопросу освобождения пленных, заключенных, передачи тел погибших, заявил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев
"Мы работаем над этим достаточно активно", — добавил Лаврентьев.
Ранее о важности прогресса по этому вопросу заявили представители делегаций вооруженной сирийской оппозиции. По их словам, решение должно быть найдено как можно скорее.
В Астане в понедельник начинается седьмой раунд переговоров по Сирии.
Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии, где с 2011 года продолжается вооруженный конфликт.
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