Лаврентьев рассказал о надежде на конструктивный диалог по Сирии в Астане

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Российская делегация рассчитывает на переговорах по Сирии в Астане нацелить сирийскую оппозицию на конструктивный диалог с центральными сирийскими властями, заявил спецпосланник президента РФ Александр Лаврентьев.

"Очень рассчитываем, что нам удастся провести очень откровенные переговоры не только с сирийской делегацией, но и с представителями оппозиции, нацелив их на конструктивный диалог с центральными властями", — сказал Лаврентьев в интервью RT и "России-24".

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