Лаврентьев обсудил с Асадом переход к политическому урегулированию в Сирии

АСТАНА, 30 окт — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что обсудил с главой САР Башаром Асадом переход к политическому урегулированию, президент Сирии настроен на поиск путей национального примирения.

"Действительно, на прошлой неделе мы побывали в Дамаске, где провели очень обстоятельную беседу с президентом Сирии Башаром Асадом. Нас интересовала, конечно же, оценка развития ситуации в этой стране, и, самое главное, мы хотели посмотреть настрой центрального правительства на дальнейшее политическое урегулирование ситуации, как им видятся дальнейшие действия в этом направлении, посмотреть, сохраняется ли приверженность Дамаска тем обязательствам, которые они взяли — переход к политическому урегулированию после окончания основной фазы борьбы с международным терроризмом", — сказал Лаврентьев в интервью RT и " России-24 ".

По его словам, этим вопросам как раз и была посвящена обстоятельная беседа с президентом Сирии, которая продолжалась более трех часов.

"Очень важно то, что Башар Асад настроен на поиски путей национального примирения — об этом мы говорили очень подробно, — запуск процесса национального диалога между различными слоями сирийского общества", — отметил спецпосланник.

"Очень актуальной и очень показательной было то, что президент Сирии сделал заявление для прессы, что Дамаск сохраняет приверженность запуску политической реформы, это очень важно, и, соответственно, подготовку проекта новой конституции и запуска подготовки парламентских и президентских выборов, что прописано в резолюции СБ ООН 2254", — считает он.

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