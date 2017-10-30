В Сирии заявили об отсутствии проблем с продовольствием в Восточной Гуте

ЛАТАКИЯ (Сирия), 30 окт – РИА Новости. В пригороде Дамаска Восточная Гута, где создана зона деэскалации, не наблюдается проблем с продуктами питания, сообщил журналистам сирийский предприниматель Хасан Алахатдин.
По словам предпринимателя, его выгода – это "лишь небольшая разница между оптовой и розничной ценой".
В свою очередь владелец местной мясной лавки Мухаммед Али сообщил журналистам, что сейчас нет перебоев с поставками, свежие баранина, говядина и курица есть всегда. Али уточнил, что местные жители покупают в его лавке в среднем по 200-300 граммов мяса. Он уверен, что новые покупатели придут и сегодня, и завтра, поэтому на прилавке должен быть определенный запас товаров.
Население Восточной Гуты превышает 200 тысяч человек. Сюда ежедневно доставляется гуманитарная помощь от России, властей Сирии и ООН. Ее раздают людям бесплатно. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на контрольно-пропускном пункте на въезде в анклав, через который проходят грузы.
Козаков отметил, что в магазинах широкий ассортимент продуктов. При этом он добавил, что если кому-то нужно то, чего здесь нет, люди "беспрепятственно выезжают в Дамаск и в другие города Сирии".
С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.
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