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Война в Сирии
Война в Сирии

В Сирии заявили об отсутствии проблем с продовольствием в Восточной Гуте

09:0630.10.2017
(обновлено: 09:11 30.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСитуация в пригороде Дамаска. Архивное фотоСитуация в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЛАТАКИЯ (Сирия), 30 окт – РИА Новости. В пригороде Дамаска Восточная Гута, где создана зона деэскалации, не наблюдается проблем с продуктами питания, сообщил журналистам сирийский предприниматель Хасан Алахатдин.

Ситуация в пригороде Дамаска. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Жители Восточной Гуты обвинили "Джебхат ан-Нусру"* в захвате гумпомощи
Он пояснил, что часто возит на грузовике в Восточную Гуту из Дамаска картофель и крупу. "Своего хозяйства здесь пока нет. Но, в принципе, проблем с едой здесь не ощущается — в магазинах цены такие же, как в Дамаске. Килограмм той же картошки и здесь, и там стоит 100 лир. Это где-то 20 центов" — пояснил он.

По словам предпринимателя, его выгода – это "лишь небольшая разница между оптовой и розничной ценой".

В свою очередь владелец местной мясной лавки Мухаммед Али сообщил журналистам, что сейчас нет перебоев с поставками, свежие баранина, говядина и курица есть всегда. Али уточнил, что местные жители покупают в его лавке в среднем по 200-300 граммов мяса. Он уверен, что новые покупатели придут и сегодня, и завтра, поэтому на прилавке должен быть определенный запас товаров.

Жители Дейр-эз-Зора встречают автоколонну с продовольствием и медикаментами. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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В ООН рассказали о проблемах с доставкой гуманитарной помощи в Сирию
Торговец отмечает, что с приходом сюда российской военной полиции жители анклава "стали чувствовать себя более защищенными". "Передайте спасибо вашей военной полиции. С тех пор, как они тут появились, стало намного безопаснее. Теперь мы понимаем, что сюда боевики уже точно не прорвутся", — отметил он.

Население Восточной Гуты превышает 200 тысяч человек. Сюда ежедневно доставляется гуманитарная помощь от России, властей Сирии и ООН. Ее раздают людям бесплатно. Российская военная полиция обеспечивает безопасность на контрольно-пропускном пункте на въезде в анклав, через который проходят грузы.

Ситуация в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии
Командир взвода военной полиции Евгений Козаков сообщил журналистам, что на КПП "на сегодняшний день насчитывается более десяти конвоев гуманитарной помощи". "В них везут медикаменты, продукты, все самое необходимое. Магазины работают, проблем с продуктами нет", — сказал он.

Козаков отметил, что в магазинах широкий ассортимент продуктов. При этом он добавил, что если кому-то нужно то, чего здесь нет, люди "беспрепятственно выезжают в Дамаск и в другие города Сирии".

Российские военные в Сирии. Архивное фото
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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СМИ узнали о планах сократить российскую группировку в Сирии
Сейчас готовятся два гуманитарных конвоя для Восточной Гуты от России и ООН. Офицеры российского Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) договариваются о его прохождении со всеми сторонами. Ожидается, что новая партия гуманитарной помощи отправится сюда в ближайшие дни.

С начала мая в Сирии создаются четыре зоны деэскалации. Соответствующее соглашение было достигнуто в Астане представителями России, Ирана и Турции. На данный момент функционируют три зоны: на юго-западе Сирии, в Восточной Гуте и в районе города Хомс. В четвертую зону входят провинция Идлиб и части соседних провинций Алеппо, Латакия и Хама.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>

Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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Зоны деэскалации конфликта в Сирии
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