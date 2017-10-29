"Сирийская армия освободила 19 похищенных ИГ* людей в провинции Хама"

БЕЙРУТ, 29 окт — РИА Новости. Бойцы сирийской армии обнаружили и спасли 19 граждан, похищенных боевиками террористической группировки "Исламское государство"*, сообщает сирийское национальное агентство САНА.

По данным агентства, граждане были вызволены из плена террористов на востоке провинции Хама.

Агентство также сообщает, что на северо-востоке провинции Хама подразделения сирийской армии продолжают вести бои против террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*, в ходе которых ликвидированы десятки террористов и уничтожена техника боевиков.

* Террористические организации, запрещенные в России.

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