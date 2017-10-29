Сирийское агентство сообщило о химоружии у "ан-Нусры"* в Идлибе

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"* хранит запасы химического оружия в провинции Идлиб на севере Сирии, сообщило сирийское агентство SANA со ссылкой на местные источники.

"Группировка "Джебхат ан-Нусра", ветвь "Аль-Каиды"* в Сирии, располагает несколькими складами с ядовитыми веществами в провинции Идлиб.., хранит наполненные ядовитыми веществами снаряды в поселках Маарет-Мисрин и Газля", — заявили источники агентству.

Агентство отмечает, что поселок Маарет-Мисрин находится в девяти километрах к северу от города Идлиб. По данным источников, часть ядовитых веществ у террористов может быть местного производства, а другая — американского.

"Подтвержденная информация указывает на возможность террористических группировок в Маарет-Мисрин изготовлять ракеты с ядовитым зарядом и дальностью поражения до 15 километров", — заявили источники агентству.

По словам источников, террористы могут готовить химатаки на мирных жителей, в которых попытаются обвинить сирийскую армию.

Госдеп США 19 октября официально признал, что террористы "Хайят Тахрир аш-Шам" (другое название группировки "Джебхат ан-Нусра") используют химическое оружие в Сирии.

В четверг совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии (СМР) представил Совету Безопасности ООН доклад по инцидентам с применением зарина в Хан-Шейхуне в провинции Идлиб 4 апреля 2017 года и горчичного газа (иприта) в Умм-Хоше в провинции Алеппо 15-16 сентября 2016 года.

Как сообщило постпредство США после презентации доклада, "СМР пришел к заключению, что режим (президента Сирии Башара) Асада использовал отравляющий газ зарин в отношении более 100 мирных жителей в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года". СМР также определил, что ИГ* несет ответственность за применение химического оружия иприта в атаке 16 сентября в Умм-Хоше.

Сирия официально отвергла результаты доклада. МИД России подверг доклад критике, отметив, что представит более обстоятельный анализ на следующей неделе.

* Террористические организации, запрещенные в России.