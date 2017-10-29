Сирийская армия уничтожила более 30 боевиков "ан-Нусры"* в провинции Хама

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Армия Сирии и ее союзники ликвидировали более 30 террористов группировки "Джебхат ан-Нусра"* (запрещена в РФ) во время боев в провинции Хама, сообщила в воскресенье пресс-служба сотрудничающего с армией движения "Хезболлах".

"Более 30 боевиков "Джебхат ан-Нусры"* убиты огнем сирийской армии и ее союзников на оси сопротивления в ходе столкновений в районе деревень Хирбат-Джауид, Там-аль-Хава и Абу Лаффа на северо-востоке провинции Хама", — сообщила пресс-служба.

По данным движения "Хезболлах", среди убитых боевиков оказался один из военных командиров "Джебхат ан-Нусры"* Анас Абу Малик, а также два полевых командира.

В пресс-службе добавили, что по результатам боев деревни перешли под контроль сирийской армии и ее союзников.

*Запрещенная в России террористическая организация

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