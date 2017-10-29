Россия и Турция отчитались о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки семь нарушений режима прекращения огня, турецкие — одно, сообщается в воскресенье в информационном бюллетене Минобороны РФ.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано семь случаев стрельбы в провинциях: Алеппо – пять, Хама – один, Хомс – один", — говорится в бюллетене.

Каки отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В Минобороны отмечают, что в течении суток Центром по примирению враждующих сторон в САР проведены 2 гуманитарные акции. В населенных пунктах Абу-Макбара провинции Алеппо населенном пункте Тубне провинции Деръа местному населению выданы продукты питания, весом 1,7 тонны и 4,2 тонны соответственно.

* Террористическая организация, запрещенная в России

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