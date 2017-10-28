Источник: в Сирии боевики потребовали от гумконвоя плату за проезд колонны

БЕЙРУТ, 28 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Боевики незаконных бандформирований заблокировали колонну с гуманитарным грузом ООН, потребовав пять тысяч продовольственных пайков за возможность проехать в населенный пункт в восточном пригороде Дамаска, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Дамаске.

"Боевики не пустили конвой ООН, потребовав 5 тысяч продовольственных пакетов, однако получили отказ",- рассказал собеседник агентства.

По словам источника, колонна направлялась в населенный пункт Ялда, дальше в Бабила и Бейт-Сахм. "Условия боевики поставили перед Ялдой на сколько нам известно",- отметил источник.

По не которым данным, 26 октября к месту назначения смогли доехать лишь машины сирийского Красного Полумесяца. В населенные пункты Ялда, Бейт-Сахм и Бабилу прибыл гумконвой из 35 грузовиков с 8000 упаковок продовольствия, 7000 упаковок муки и 4000 упаковок гигиенических средств.

Бандформирования в восточном пригороде Дамаска изъяли всю гуманитарную помощь, поставленную 24 сентября ООН при содействии российских военных, и запретили свободную продажу муки и продуктов первой необходимости в контролируемых ими районах.

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