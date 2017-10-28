В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны России.
Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.
В Минобороны добавили, что в течение суток медицинская помощь была оказана троим жителям Сирии.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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