В Минобороны рассказали о ситуации в зонах деэскалации в Сирии

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Российские представители в комиссии по перемирию в Сирии зафиксировали за сутки шесть нарушений режима прекращения огня, турецкие — два, сообщается в субботу в информационном бюллетене Минобороны России.

"Обстановка в зонах деэскалации оценивается как стабильная. Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано шесть случаев стрельбы в провинциях: Алеппо — четыре, Дамаск — два. Турецкой частью представительства зафиксировано два нарушения в провинциях: Алеппо — одно, Идлиб — одно", — говорится в бюллетене.

Как отмечается, большинство случаев беспорядочной стрельбы из стрелкового вооружения установлены в районах, подконтрольных боевикам террористических группировок "Джебхат ан-Нусра"* и "Исламское государство"*.

В Минобороны добавили, что в течение суток медицинская помощь была оказана троим жителям Сирии.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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