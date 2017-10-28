Российские военные доставили гумпомощь в сирийский поселок Эт-Тейбе

ЛАТАКИЯ (Сирия), 28 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в недавно освобожденный от террористов сирийский поселок Эт-Тейбе.

Как пояснил представитель ЦПВС полковник Александр Сергеев, поселок находится "практически на границе с районом ведения боевых действий".

"Естественно, готовым нужно быть всегда к неожиданностям, поэтому у нас привлечено подразделение военной полиции, которое обеспечивает охрану и соблюдение порядка. Ну а если сказать, как далеко находится район боевых действий, то в нескольких километрах — буквально в районе десяти. Слышны постоянные разрывы и, естественно, активное участие подразделений незаконных военных формирований", — сказал Сергеев журналистам.

Несколько лет назад в поселке жили около 5 тысяч человек. Когда началась война, многие были вынуждены бежать от террористов. Сейчас большинство из них вернулись домой, но в Эт-Тейбе пока отсутствуют магазины, а ездить в соседние населенные пункты у людей нет возможности. От российских военных они получили продуктовые наборы, в которые входят мука, крупа, консервы и чай.

"Мы пять лет не были дома до того момента, пока не пришла сирийская армия и не освободила нашу деревню. Нас уже начали снабжать всем необходимым — продуктами, топливом. Уже заработала поликлиника и школа, так что дети скоро пойдут учиться", — рассказал местный житель Аля Ад-Дин Рифайя.

В его семье – десять человек. Российские военные сами принесли продукты к ним домой. Его жена Самахер Рифайя отмечает, что сейчас поселок снова начинает жить.

"Если вспомнить то время, которое мы провели вдали от дома — там было очень тяжело. Так что нынешнюю обстановку можно назвать уже мирной. Конечно, когда вернулись, были проблемы — были дома частично разрушены, но благодаря правительству и администрации, постепенно жизнь возвращается", — говорит она.

По ее словам, продуктового набора ее семье хватит примерно на месяц.

"Мы будем добавлять свои продукты, как-то растягивать, экономить. Эти консервы, рис, мука — серьезная помощь для нашей семьи", — добавила она.

Процесс передачи продуктов проходил под контролем властей, которые составили списки самых бедных семей. Депутат парламента Сирии Хамзи Шахин сообщил, что "эта деревня очень много страдала".

"Все люди, которых вы сейчас видите, …они ушли в другие деревни, жили в других домах. И когда мы освободили эту деревню от терроризма, они вернулись. И видите, есть еще разрушенные дома, которые нужно еще сделать. И люди начали свою работу", — сказал он.

Он также подчеркнул, что с тяжелой гуманитарной обстановкой его стране помогают справиться "только друзья".

"Европейские страны не помогают, Америка не помогает, арабские страны не помогают… Только друзья, как Россия, которые помогали нам не только в защите родины", — заявил он журналистам.

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