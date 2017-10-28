Российские военные доставили гумпомощь в сирийский поселок Эт-Тейбе

ЛАТАКИЯ (Сирия), 28 окт — РИА Новости. Российские военные из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в недавно освобожденный от террористов сирийский поселок Эт-Тейбе.
"Естественно, готовым нужно быть всегда к неожиданностям, поэтому у нас привлечено подразделение военной полиции, которое обеспечивает охрану и соблюдение порядка. Ну а если сказать, как далеко находится район боевых действий, то в нескольких километрах — буквально в районе десяти. Слышны постоянные разрывы и, естественно, активное участие подразделений незаконных военных формирований", — сказал Сергеев журналистам.
Несколько лет назад в поселке жили около 5 тысяч человек. Когда началась война, многие были вынуждены бежать от террористов. Сейчас большинство из них вернулись домой, но в Эт-Тейбе пока отсутствуют магазины, а ездить в соседние населенные пункты у людей нет возможности. От российских военных они получили продуктовые наборы, в которые входят мука, крупа, консервы и чай.
В его семье – десять человек. Российские военные сами принесли продукты к ним домой. Его жена Самахер Рифайя отмечает, что сейчас поселок снова начинает жить.
По ее словам, продуктового набора ее семье хватит примерно на месяц.
"Мы будем добавлять свои продукты, как-то растягивать, экономить. Эти консервы, рис, мука — серьезная помощь для нашей семьи", — добавила она.
Процесс передачи продуктов проходил под контролем властей, которые составили списки самых бедных семей. Депутат парламента Сирии Хамзи Шахин сообщил, что "эта деревня очень много страдала".
"Все люди, которых вы сейчас видите, …они ушли в другие деревни, жили в других домах. И когда мы освободили эту деревню от терроризма, они вернулись. И видите, есть еще разрушенные дома, которые нужно еще сделать. И люди начали свою работу", — сказал он.
Он также подчеркнул, что с тяжелой гуманитарной обстановкой его стране помогают справиться "только друзья".
"Европейские страны не помогают, Америка не помогает, арабские страны не помогают… Только друзья, как Россия, которые помогали нам не только в защите родины", — заявил он журналистам.
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