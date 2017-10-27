Более 40 сирийцев вернулись домой за сутки, сообщил Центр по примирению

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 40 человек возвратились в свои дома в Сирии за сутки, сообщает в пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"За сутки в места постоянного жительства возвратились 42 человека. В провинции Риф Дамаск – 27 человек и Хомс – 15", — говорится в сообщении,

Российские военные доставили жителям населённого пункта Эр-Растан, находящегося в зоне деэскалации "Хомс", гуманитарную помощь весом 2,1 тонны. Нуждающимся были переданы мука, сахар, рис, мясные консервы и чай. Кроме того, военные медики помогли 42 местным жителям, в том числе 10 детям.

"Центром по примирению оказано содействие и обеспечена безопасность проведения гуманитарного конвоя ООН. В населённые пункты Яльда, Бабилу и Байт-Сахам провинции Риф Дамаск доставлено 185 тонн грузов: продовольственные наборы, медицинское имущество, детская одежда, постельные и кухонные принадлежности, детские игрушки", — сообщает Центр.

Кроме того, военные восстанавливают сирийские школы. Так, в населённом пункте Зебедани провинции Риф Дамаск восстановлена начальная школа (для 1-6 классов) Альтануя Аль-Тыжария. Сейчас в ней обучаются 568 учеников. Военные при поддержке администрации провинции завезли парты, школьные доски и мебель, подключили электро- и водоснабжение.

"При содействии правительства Сирии и российского Центра по примирению представителями Международного чрезвычайного детского фонда ООН ЮНИСЕФ учащимся школы переданы ранцы и школьные принадлежности", — отмечает Центр.

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