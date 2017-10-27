Более 40 сирийцев вернулись домой за сутки, сообщил Центр по примирению

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Более 40 человек возвратились в свои дома в Сирии за сутки, сообщает в пятницу российский Центр по примирению враждующих сторон в САР.
Российские военные доставили жителям населённого пункта Эр-Растан, находящегося в зоне деэскалации "Хомс", гуманитарную помощь весом 2,1 тонны. Нуждающимся были переданы мука, сахар, рис, мясные консервы и чай. Кроме того, военные медики помогли 42 местным жителям, в том числе 10 детям.
Кроме того, военные восстанавливают сирийские школы. Так, в населённом пункте Зебедани провинции Риф Дамаск восстановлена начальная школа (для 1-6 классов) Альтануя Аль-Тыжария. Сейчас в ней обучаются 568 учеников. Военные при поддержке администрации провинции завезли парты, школьные доски и мебель, подключили электро- и водоснабжение.
"При содействии правительства Сирии и российского Центра по примирению представителями Международного чрезвычайного детского фонда ООН ЮНИСЕФ учащимся школы переданы ранцы и школьные принадлежности", — отмечает Центр.
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