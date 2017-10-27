Богданов обсудил ситуацию в Сирии с новым послом Иордании в России

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. Новый иорданский посол в Москве Амджада Оде Адайле встретился с замглавы российского МИД, спецпредставителем президента по Ближнему Востоку Михаилом Богдановым и вручил ему копии своих верительных грамот, сообщает в пятницу сайт МИД России.

"Состоялся заинтересованный обмен мнениями по широкому спектру вопросов традиционно дружественных российско-иорданских отношений. При этом был подтвержден обоюдный настрой Москвы и Аммана на их дальнейшее поступательное развитие в различных областях", — сообщило ведомство.

Были также рассмотрены актуальные аспекты региональной повестки дня с акцентом на ситуацию в Сирии, в том числе в контексте усилий по нормализации обстановки "на земле" в рамках Астанинского процесса и налаживанию широкого межсирийского диалога для выхода на достижение политического урегулирования на базе резолюции СБ ООН 2254.

Верительные грамоты подтверждают личность и аккредитацию дипломата и представительный характер его миссии. По приезде в страну посол направляет в МИД копию верительных грамот и приступает к работе. Официальные церемонии вручения самих верительных грамот главе государства организуются, как правило, раз в несколько месяцев. После этого работа послов и постоянных представителей международных организаций приобретает полностью официальный статус.