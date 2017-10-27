Источник рассказал об объединении сирийской армии и иракского ополчения

БЕЙРУТ, 27 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы иракского "Хашед аш-Шааби" (шиитского ополчения) и сирийская армия с союзными силами встретились на сирийско-иракской границе, сообщил РИА Новости источник, приближенный к ливанскому движению "Хезболлах".
Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что бойцы ополчения и правительственные войска САР празднуют встречу на сирийско-иракской границе.
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" воюют на стороне правительственных сил САР с начала кризиса в стране, в том числе ливанские шииты принимали непосредственное участие совместно с армией САР в наступательных операциях в сирийской пустыне от провинции Дамаск до границы с Ираком.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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