Источник рассказал об объединении сирийской армии и иракского ополчения

БЕЙРУТ, 27 окт — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Бойцы иракского "Хашед аш-Шааби" (шиитского ополчения) и сирийская армия с союзными силами встретились на сирийско-иракской границе, сообщил РИА Новости источник, приближенный к ливанскому движению "Хезболлах".

"Бойцы сирийской армии, союзные силы и бойцы "Хашед аш-Шааби" соединились на границе, обеспечив десятки километров безопасной пограничной линии",- рассказал собеседник агентства.

Ранее телеканал "Аль-Маядин" сообщил, что бойцы ополчения и правительственные войска САР празднуют встречу на сирийско-иракской границе.

По данным телеканала, более 250 километров границы сейчас находится под совместным контролем. Бойцы иракского ополчения уже организовали наблюдательные пункты и отслеживают передвижение боевиков террористической группировки "Исламское государство"* на территории Сирии.

Бойцы ливанского движения "Хезболлах" воюют на стороне правительственных сил САР с начала кризиса в стране, в том числе ливанские шииты принимали непосредственное участие совместно с армией САР в наступательных операциях в сирийской пустыне от провинции Дамаск до границы с Ираком.

*Террористическая организация, запрещенная в России

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