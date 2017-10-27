В МИД Казахстана рассказали о целях переговоров по Сирии в Астане

АСТАНА, 27 окт – РИА Новости. Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане нацелен на укрепление режима прекращения боевых действий, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Казахстана.
"Предстоящая встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.
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