В МИД Казахстана рассказали о целях переговоров по Сирии в Астане

АСТАНА, 27 окт – РИА Новости. Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане нацелен на укрепление режима прекращения боевых действий, сообщила в пятницу пресс-служба МИД Казахстана.

Седьмой раунд переговоров по Сирии состоится в Астане 30-31 октября.

"Предстоящая встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

Площадка "Астана" принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч: в январе, феврале, марте, мае, июле и сентябре. По итогам шестого раунда международной встречи по Сирии в Астане 14-16 сентября было объявлено о создании четырех зон деэскалации в Сирии.

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