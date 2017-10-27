Москва и Анкара продолжат урегулирование в Сирии, заявил посол Турции

МОСКВА, 27 окт – РИА Новости. Москва и Анкара продолжат прилагать усилия для достижения политического урегулирования в Сирии, заявил в пятницу посол Турции в РФ Хюссейн Дириоз.
"Взаимодействие между Турцией и Россией играет жизненно важную роль в вопросе достижения мира и стабильности в находящемся по соседству регионе. В этом контексте наши страны продолжат прилагать усилия по достижению политического урегулирования в Сирии", — подчеркнул высокопоставленный дипломат.
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