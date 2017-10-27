ВС Турции создали второй наблюдательный пункт в Идлибе

АНКАРА, 27 окт — РИА Новости, Федор Смирнов. Турецкие военные организовали второй наблюдательный пункт в сирийском Идлибе в рамках достигнутых в Астане соглашений о зонах деэскалации в Сирии, сообщил в пятницу генштаб Турции.

"ВС Турции в рамках астанинских соглашений с целью контроля за перемирием, доставки гуманитарной помощи и возвращения в свои дома мирных жителей с 8 октября начали разведывательную деятельность в Идлибе, 13 октября сооружен первый наблюдательный пункт, 23 октября – второй. Продолжается работа по сооружению других наблюдательных пунктов", — говорится в полученном РИА Новости сообщении турецкого военного ведомства.

Ранее генштаб Турции сообщил, что турецкие военные приступили к созданию в сирийском Идлибе наблюдательных пунктов в рамках достигнутых в Астане соглашений по зонам деэскалации. По словам президента Турции Тайипа Эрдогана, целью операции является защита мирного населения. Дамаск уже потребовал от Анкары немедленного вывода войск из провинции.

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