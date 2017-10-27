Добыча нефти в Сирии выросла в восемь раз с начала года

ХОМС (Сирия), 27 окт — РИА Новости. Добыча нефти в Сирии с начала 2017 года по сегодняшний день выросла с 2 тысяч баррелей до 16 тысяч баррелей в сутки, добыча газа — с 6,5 миллиона кубометров до 13,5 миллиона кубометров, сообщил в интервью РИА Новости министр нефти и минеральных ресурсов страны Али Ганем.

"На начало этого года наше производство не превышало 6,5 миллиона кубометров газа и всего 2 тысячи баррелей нефти, а рудники фосфатов вышли из строя. Что касается сегодня, то наше производство превысило 13,5 миллиона кубометров газа, и мы достигли около 16 тысяч баррелей нефти ежедневно. Среднее производство фосфатов ожидается до конца этого года на уровне миллиона тонн", — сообщил министр.

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