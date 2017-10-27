Переговоры Дамаска с лидерами умеренной оппозиции пройдут в воскресенье

ДЖЕЙРУТ (Сирия), 27 окт – РИА Новости. Лидеры 11 вооруженных группировок умеренной оппозиции из региона Восточный Каламун в провинции Риф Дамаск согласились прибыть в столицу Сирии, чтобы 29 октября обсудить с правительством условия примирения. Такое решение было принято по итогам переговоров с российскими военными из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС).

Российские военные уже договорились с сирийской армией о более мягком режиме досмотра жителей данного района на правительственных блокпостах, а также регулярно направляют туда конвои с гуманитарной помощью. Кроме того, Центр примирения занимается координацией переговорного процесса и выступает гарантом безопасности всех его участников. Об этом рассказал журналистам представитель ЦПВС Сергей Володин.

"Основная сложность заключается в том, что вооруженная оппозиция отказывается и каждый раз переносит переговоры под любыми предлогами, выдвигая какие-то требования. Государственная власть, вызывая их на переговоры, не выставляет никаких требований. Только предлагает сесть и начать мирный процесс урегулирования. Урегулирования статуса боевиков, урегулирования статуса жителей населенных пунктов, вывод вооружений и техники из городов", — пояснил он.

Согласившиеся на участие в переговорах боевики контролируют в Восточном Каламуне пять крупных городов, где проживает около 200 тысяч человек. Сесть за стол переговоров их убедили старейшины и мирные жители.

"Сегодня сюда пришли и боевики из оппозиции, и мирные жители Восточного Каламуна. И сегодня сюда пришли русские и сказали, что правительство готово к переговорам. Надо заканчивать эти долгие разговоры и вернуться к миру", — отметил шейх Хальдун Имам Хатым Джамер, участвовавший в переговорах с представителями ЦПВС.

Полевые командиры Восточного Каламуна согласились на диалог с сирийским правительством при условии участия в нем российских военных. "Надеемся, что Россия, выступая гарантом на переговорах, использует свой авторитет, и мы сможем найти общий язык с правительством в нашем районе. За нами потянутся другие провинции, и национальный кризис закончится", — подчеркнул один из них.

Участниками незаконных вооруженных формирований в Восточном Каламуне являются примерно две тысячи человек. По итогам переговоров в Дамаске эти группы могут влиться в правительственные войска в виде бригад народного ополчения или сложить оружие и пройти процесс нормализации статуса.

В соответствии с указом президента Сирии Башара Асада процесс нормализации статуса населения могут пройти все жители районов, подконтрольных боевикам, включая тех, кто участвовал в боях на стороне бандформирований.

Нормализовать статус можно лишь один раз. Прошедший эту процедуру гражданин Сирии получает возможность начать жизнь с чистого листа, при этом в обмен на гарантированную президентом амнистию он обязуется не принимать участия в незаконных вооруженных формированиях.

Для контроля данного процесса в Дамаске создана Комиссия по примирению, деятельность которой президент Сирии курирует лично. На сегодняшний день более 20 тысяч граждан страны стали участниками данного процесса.

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