ВКС в Сирии уничтожили более 650 объектов террористов за неделю

МОСКВА, 27 окт — РИА Новости. ВКС РФ в Сирии за неделю уничтожили более 650 объектов международных террористических группировок, такие данные приводятся в инфографике, которую публикует газета "Красная звезда", официальный печатный орган министерства обороны России.
Вооруженное противостояние продолжается в Сирии с марта 2011 года. По данным ООН, погибли более 220 тысяч человек. Россия с 30 сентября 2015 года по запросу сирийского президента Башара Асада начала авиаудары по объектам террористов в Сирии. При поддержке России Дамаску удалось переломить ситуацию и перейти в наступление на ключевых направлениях.
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