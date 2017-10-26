Жители Восточной Гуты обвинили "Джебхат ан-Нусру"* в захвате гумпомощи

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости. Жители Восточной Гуты обвиняют боевиков "Джебхат ан-Нусры* в присвоении гуманитарной помощи и ее продаже по завышенным ценам, сообщает Центр по примирению враждующих сторон в САР.

"В ряде населенных пунктов района Восточная Гута прошли выступления местных жителей с обвинениями боевиков террористической организации "Джебхат Ан-Нусра"* в присвоении гуманитарной помощи и последующей… продажи продуктов по завышенным ценам", — говорится в сообщении.

В ведомстве отмечают, что Российский Центр по примирению доставил гуманитарную помощь общим весом 3,5 тонны в населённый пункт Дарваша провинции Дамаск.

"Нуждающимся жителям выдано 500 продовольственных наборов. В ходе проведения гуманитарной акции российскими военными медиками оказана амбулаторная медицинская помощь 112 местным жителям, в том числе 32 детям", — отметили в Центре.

* Террористическая группировка, запрещенная в России.

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