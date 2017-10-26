В России надеются, что очередные переговоры в Женеве будут продуктивными

ООН, 26 окт — РИА Новости. Россия надеется, что новый раунд межсирийских переговоров в Женеве будет продуктивным, намерена помогать спецпосланнику ООН Стаффану де Мистуре в его подготовке. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"Мы с надеждой ожидаем женевского раунда. Мы поддерживаем женевские переговоры. Мы хотим, чтобы они были продуктивными. Разумеется, мы будем помогать спецпосланнику де Мистуре в подготовке", — сказал Небензя журналистам по итогам встречи Совета Безопасности ООН, на которой де Мистура заявил, что созовет восьмой раунд межсирийских переговоров 28 ноября.

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