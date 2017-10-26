Богданов обсудил урегулирование с представителем сирийской оппозиции

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов обсудил в четверг с представителем руководства сирийского оппозиционного Фронта за перемены и освобождение, руководителя "Московской платформы" сирийской оппозиции Кадри Джамилем урегулирование в Сирии, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"В ходе беседы состоялся обмен мнениями о развитии военно-политической ситуации в Сирии и задачах скорейшего урегулирования кризиса в этой стране на основе резолюции 2254 Совета Безопасности ООН", — говорится в сообщении.

Развитие ситуации — в спецпроекте РИА Новости "Война в Сирии" >>