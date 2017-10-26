Де Мистура назвал важной встречу сирийской оппозиции в Эр-Рияде

ООН, 26 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о важности проведения встречи сирийской оппозиции в столице Саудовской Аравии до нового раунда переговоров в Женеве, который запланирован на 28 ноября.
Он также отметил, что 30-31 октября пройдет седьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в Астане. "Встреча в Астане на следующей неделе может быть ключевой для стабилизации зон деэскалации", — подчеркнул спецпосланник ООН.
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