Де Мистура назвал важной встречу сирийской оппозиции в Эр-Рияде

ООН, 26 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура заявил о важности проведения встречи сирийской оппозиции в столице Саудовской Аравии до нового раунда переговоров в Женеве, который запланирован на 28 ноября.

"Необходимо, чтобы встреча "Эр-Рияд-2" успешно прошла, в идеале — до следующего раунда переговоров в Женеве", — заявил де Мистура, выступая с докладом в Совете Безопасности ООН.

Он также отметил, что 30-31 октября пройдет седьмой раунд переговоров по урегулированию конфликта в Сирии в Астане. "Встреча в Астане на следующей неделе может быть ключевой для стабилизации зон деэскалации", — подчеркнул спецпосланник ООН.