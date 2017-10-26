Де Мистура намерен работать по вопросам конституции и выборов в Сирии

ООН, 26 окт — РИА Новости. Спецпосланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура рассчитывает в ходе восьмого раунда межсирийских переговоров в Женеве активизировать работу по выработке конституции и подготовке проведения выборов в САР. Об этом де Мистура заявил, выступая в среду с докладом в Совете Безопасности ООН.

"На мой взгляд, мы должны сконцентрироваться в ходе восьмого раунда на двух главных вопросах: график и выработка проекта новой конституции, и второе — конкретные требования по проведению выборов под наблюдением ООН", — заявил де Мистура.

По словам спецпосланника, он намерен созвать восьмой раунд межсирийских переговоров 28 ноября.

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