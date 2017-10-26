РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 окт — РИА Новости, Иван Капустин. Российская компания "Ростсельмаш" поставила в Сирию первую партию аграрной техники для кормозаготовки, сообщил РИА Новости представитель компании.

"По итогам государственного тендера, объявленного Дамаском, российский производитель "Ростсельмаш" и его сирийский партнер-дилер выиграли право поставки в республику техники для кормозаготовки", — пояснил представитель компании.

Он добавил, что "Ростсельмаш" уже отгрузил в Сирию два кормоуборочных комбайна RSM 1401 в комплектации с травяными жатками и подборщиками, а также две самоходные универсальные косилки KSU-1 с навесными орудиями. Также продолжаются переговоры о ближайших поставках. По информации компании, в сирийском тендере приняли участие несколько производителей из разных стран.

"Военные действия отступают, и руководство Сирии начинает восстановление своего сельского хозяйства. Мы будем рады помочь сирийским аграриям в восстановлении не только животноводческого комплекса, но и зернопроизводства", — подчеркнули в "Ростсельмаше".

"Ростсельмаш" — группа компаний, в которую входят 13 предприятий, выпускающих технику под брендами Rostselmash, Versatile, Farm King, Buhler. На сборочных площадках в России, США и ЕС изготавливается полная линейка машин и оборудования для агробизнеса: от подготовки почвы и посева до уборки и переработки урожая.

Продуктовая линейка компании включает в себя более 150 моделей и модификаций 24 типов техники, в том числе зерно- и кормоуборочные комбайны, тракторы, опрыскиватели, кормозаготовительное и зерноперерабатывающее оборудование. На данный момент агромашины "Ростсельмаш" востребованы в более чем 50 странах мира.

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