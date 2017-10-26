Сирия не может закупить медоборудование из-за санкций Запада, заявили в МИД

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.Сирия не может закупить необходимое стране медицинское оборудование из-за санкций западных стран в отношении Дамаска, заявила официальный представитель МИ РФ Мария Захарова.

По ее словам, в ходе заседания трехстороннего механизма гуманитарных консультаций в формате Сирия-Россия-ООН российской стороной предельно четко ставился вопрос о необходимости срочного направления гуманитарных конвоев в конкретные районы страны, в том числе в Восточную Гуту.

"Причем требуется не только продовольствие и медикаменты, нужно медицинское оборудование и расходные материалы. Это необходимо для того, чтобы спасать людей в тяжелых случаях. Но как раз этого ни сами сирийцы, ни ооновцы закупить не могут. Вы знаете причину? Я думаю, что не все. Причина заключается в том, что они не могут этого сделать из-за жестких европейских и американских санкций, которые блокируют транзакции на закупку технических средств", — сказала она на брифинге.

Она отметила, что Россия настойчиво призывает Организацию объединенных наций и других игроков на международном гуманитарном поле наращивать гуманитарное содействие всем районам Сирии, в том числе Восточной Гуте.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

Москва не раз призывала Запад оказывать помощь сирийцам, но пока остается единственной страной, которая активно ведет переговоры о гуманитарных конвоях и медицинской эвакуации.