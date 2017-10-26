Сирия не может закупить медоборудование из-за санкций Запада, заявили в МИД

МОСКВА, 26 окт – РИА Новости.Сирия не может закупить необходимое стране медицинское оборудование из-за санкций западных стран в отношении Дамаска, заявила официальный представитель МИ РФ Мария Захарова.
"Причем требуется не только продовольствие и медикаменты, нужно медицинское оборудование и расходные материалы. Это необходимо для того, чтобы спасать людей в тяжелых случаях. Но как раз этого ни сами сирийцы, ни ооновцы закупить не могут. Вы знаете причину? Я думаю, что не все. Причина заключается в том, что они не могут этого сделать из-за жестких европейских и американских санкций, которые блокируют транзакции на закупку технических средств", — сказала она на брифинге.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.
Москва не раз призывала Запад оказывать помощь сирийцам, но пока остается единственной страной, которая активно ведет переговоры о гуманитарных конвоях и медицинской эвакуации.