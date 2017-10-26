МИД России призвал наращивать гуманитарное содействие Сирии

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.МИД РФ призывает не использовать тяжелую гуманитарную ситуацию в Сирии для давления на власти страны и РФ, а вместо этого наращивать гуманитарное содействие, заявила официальный представитель ведомства Мария Захарова на брифинге.

"Гуманитарная проблематика (в Сирии) беззастенчиво используется в политических целях, чтобы наращивалось одностороннее давление на сирийские власти и оказывающую им поддержку в борьбе с терроризмом РФ", — заявила Захарова.

В качестве примера она привела освещение ситуации в пригороде Дамаска – Восточной Гуте, ставшей одной из зон деэскалации. При этом некоторые районы Гуты до сих пор остаются под контролем боевиков. "В ряде западных СМИ и соцсетях… набирает обороты другая информационная кампания, которая строится вокруг якобы возникшего голода в пригороде Дамаска Восточной Гуте. Тиражируются рассчитанные на эмоциональное восприятие фотографии, снимки, очень умело подбираются и комбинируются статистические данные и вырванные из контекста цитаты и заявления представителей международных организаций", — сказала Захарова.

Она напомнила также, что РФ постоянно оказывает гуманитарную помощь сирийцам, в том числе в Восточной Гуте. "Настойчиво призываем ООН и других игроков на международном гуманитарном поле наращивать гуманитарное содействие всем районам Сирии, в том числе Восточной Гуте", — заключила представитель МИД РФ.

Ранее западные и арабские СМИ начали публиковать фотографии умирающих детей, возлагая ответственность за это на правительственные войска Сирии и утверждая, что они намеренно доводят до голода 400 тысяч местных жителей. Гуманитарные агентства отмечают ухудшение ситуации с продовольствием в данном районе, но не подтверждают массовый голод жителей.

Российская сторона, осуществляющая мониторинг этой зоны деэскалации, считает, что слухи о голоде в Восточной Гуте преувеличены, а вся ситуация напоминает заявления перед освобождением Восточного Алеппо, где были найдены принадлежащие боевикам склады, забитые гуманитарной помощью и медикаментами. Кроме того, Москва не раз призывала Запад оказывать помощь сирийцам, но пока что остается единственной страной, которая активно ведет переговоры о гуманитарных конвоях и медицинской эвакуации. Между тем, по данным Минобороны России, в зоне деэскалации Восточная Гута расположено наибольшее количество населенных пунктов, которые нуждаются в срочной гуманитарной помощи.

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