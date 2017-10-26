Воюющие в ИГ* россияне - преступники, они уничтожаются, заявил Песков

МОСКВА, 26 окт — РИА Новости.Воюющие на стороне запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство"* выходцы из России — это преступники, и они уничтожаются, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Естественно те, кто примкнул к террористам и имеет отношение к террористической деятельности, с оружием в руках противостоит вооруженным силам Сирийской Арабской Республики или тем более направляет оружие против российских военных, которые участвуют в нашей операции — это преступники, они уничтожаются. Об этом каждый день нам сообщает наше министерство обороны", — сказал Песков в ответ на вопрос о том, какова позиция Кремля в отношении воюющих на стороне террористов россиян.

*Террористическая организация, запрещенная в России